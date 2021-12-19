Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Ankara Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
04:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:30 İngiltere Premier Lig Özetler
11:50 İtalya Seri A Özetler
12:00 Derbi Özel
13:25 Gençlerbirliği - Nasadoge Menemenspor
15:30 Derbi Özel
15:55 Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:00 Derbi Özel
18:55 Kocaelispor - Eyüpspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Kocaelispor - Eyüpspor
21:00 % 100 Futbol
22:30 Teknik Analiz
23:15 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika