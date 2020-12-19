19 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

Atakaş Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlılar, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
TFF 1'İNCİ LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor16.00 Eskişehirspor - Menemenspor19.00 Altay - Akhisarspor
MİSLİ.COM 2'NCİ LİG ERTELEME MAÇLARI13.00 Sarıyer - Ankara Demirspor (Beyaz Grup 6'ncı hafta)13.00 Kahramanmaraşspor - Zonguldak Kömürspor (Beyaz Grup 7'nci hafta)13.00 Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdarespor (Kırmızı Grup - 2'nci hafta)13.00 Pazarspor - Kırşehir Belediyespor (Kırmızı Grup - 9'uncu hafta)13.00 Sakaryaspor - Tetiş Yapı Elazığspor (Kırmızı Grup - 13'üncü hafta)
MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG4'üncü Grup'ta 14'üncü hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol - Türk Telekom17.30 Galatasaray - Pınar Karşıyaka20.00 TOFAŞ - Anadolu Efes
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi14.30 Beşiktaş - Galatasaray HDI SigortaAXA Sigorta Efeler Ligi12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Halkbank13.00 Solhanspor - Afyon Belediyesi Yüntaş15.30 Tokat Belediye Plevne - İnegöl Belediyespor16.00 Sorgun Belediyespor - Arkasspor
CİMNASTİK Mersin'in ev sahipliği yaptığı 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası devam edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL17.00 Fiorentina - Hellas Verona (Mert Çetin)17.30 Schalke 04 - Arminia Bielefeld ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)17.30 Mainz 05 - Werder Bremen (Ömer Toprak)20.30 Everton - Arsenal (Cenk Tosun)
22.45 Parma - Juventus (Merih Demiral)
- Kaynak: DHA
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