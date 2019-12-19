19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu16: 30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor 20: 45 Trabzonspor - AltayGALATASARAYSarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor

14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu

16: 30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor

20: 45 Trabzonspor - Altay

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

PFDK - TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Euroleague

20: 45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg

Euroleague Kadınlar

22: 15 UNI Girona - Fenerbahçe

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitanova

Erkekler Cev Kupası

19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş

20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)


İstikbal Mobilya, Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:33 Kaynak: DHA
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