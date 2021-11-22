Şili'de sağcı aday Kast: "Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız" - Son Dakika

BUENOS Şili'de 19 Aralık'ta düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde yarışacak sağcı devlet başkanı adayı Jose Antonio Kast, ikinci tur seçimlerine ilişkin, "Aralık ayında sadece bir devlet başkanı seçmeyeceğiz. Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız." dedi.

Ülkede düzenlenen genel seçimlerde en çok oyu alan Kast, seçimlerin ikinci tura kalmasının netleşmesinin ardından, destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı.

Kast, seçim sonuçlarını "Tüm Şili'nin zaferi" şeklinde niteledi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin "Aralık ayında sadece bir devlet başkanı seçmeyeceğiz. Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız. Küba ve Venezuela'nın yolundan gitmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci tur seçimleri için çalışma sözü veren Kast, destekçilerine 19 Aralık'ta düzenlenecek nihai seçimler için daha fazla kişiyi ikna etme çağrısı yaptı.

Mesleği avukatlık olan 55 yaşındaki Kast, kendisinin ülkede barışı tesis edecek tek aday olduğunu savunarak ikinci tur seçimlerinde karşılaşacağı solcu adaya yüklendi. Kast, "Gabriel Boric ve Komünist Parti, vandalları serbest bırakmak istiyor ve katil teröristlerle bir araya geliyor." diye konuştu.

Şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve suça karşı vereceği mücadeleyi yineleyen Kast, gelişmek için daha fazla istihdam ve iyileşmeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Kast, şu ana kadar yüzde 92'si açılan genel seçimlerde yüzde 28 oy aldı.

Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı seçimlerde en çok oyu alan Kast ile yüzde 25 oy alarak onu takip eden solcu aday Gabriel Boric, 19 Aralık'ta düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.