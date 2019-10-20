19 asırlık kadın hekim mezarı bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınında yer alan bölgede antik çağın önemli liman kenti Parion, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmayı sürdürüyor. Parion'da yapılan kazılarda 19 asırlık bir kadın hekim mezarı ile lejyon kartalı bulundu.

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılmasıyla beraber çalışmalar hızla devam ediyor.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği ve İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunun sağlamış olduğu imkanlar ile kazıları sürdürdüklerini söyledi.

"İşin ilginç tarafı mezardan ele geçenler"

Bu sene çalışma gerçekleştirdikleri sektörlerden birinin de Parion'un güney nekropolü (arkeolojik şehirlerde toplu mezarların bulunduğu alan) olduğunu, diğer adıyla Tavşan Dede nekopolü olarak isimlendiklerini ifade eden Prof. Dr. Keleş, "Burada restorasyon amaçlı yaptığımız zaruri kazı çalışmalarında özellikle bir mezar bizi son derece heyecanlandırdı. Bir kadın mezarı. Ancak işin ilginç tarafı mezardan ele geçenler. Mezardan ele geçen buluntular bu kadın kişinin bize bir hekim olduğunu gösteriyor. Biz, Parion'da antik kaynakların vermiş olduğu bilgilerden burada Ophigenler adlı bir sülalenin, yılan zehrini kullanarak Roma döneminde birtakım tedaviler yaptığını biliyoruz. Geçen yılarda hamamda bir giriş kapısının üzerinde Hygieia motifinin yer aldığı, giriş üzerine gelen mermerden bir blok bulduk. Dolayısıyla bu mezarla o buluntuyu birleştirdiğimizde Parion'da sağlık sektörünün çok gelişkin olduğunu, belki de bu hekimin Ophigenler sülalesine ait bir kadın hekim olabileceğini de ileri sürebiliriz. Bunu söylemek şu an için çok iddialı bir açıklama olabilir ama bütün bu buluntuları birleştirdiğimiz zaman Strabon'un vermiş olduğu bilgiler neden doğru olmasın. Bunu bu noktada dile getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Parion güney nekropolünde ele geçen kadın hekime ait mezarın, milattan sonra 1. yüzyıla ait olduğunu belirten Prof. Dr. Keleş, "Günümüzden 1900 yıl öncesine ait bir mezar. Bu da bakıldığı zaman 1900 yıl öncede Parion'da kadınların hekimlik yaptığını bize gösteren en önemli arkeolojik delillerden bir tanesi." dedi.

"1900 yıllık baş tarafı kırık bir lejyon kartalı"

Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki çalışmalarda ele geçen buluntulardan bir tanesinin de lejyon kartalı olduğunu belirtti.

Keleş, sözlerini şöyle tamamladı: "Baş tarafı kırık bir lejyon kartalı. Parion'un hem sikkeler hem tiyatroda geçen epigrafik (yazı bilimi) belgelerden ve antik kaynakların vermiş olduğu ve bilgilerle buranın bir lejyon kolonisi olduğu zaten aşikar. Bu tip lejyonu simgeleyen kartalın ele geçmesi antik kaynakların vermiş olduğu doğrular nitelikte buluntular olduğunu bize gösteren bir diğer buluntu türü olarak önem taşıyor. Bu da bizim için son derece önemli. Yani biz uzun yılardır buranın bir lejyon kolonisi olduğunu söylüyorduk antik kaynakların verdiği bilgilere göre ama ele geçen bu tür arkeolojik veriler bütün bu yazılanların doğru olduğunu ispatlayan arkeolojik veriler olarak kayda girmiş durumda. Parion bir lejyon kolonisi. Lejyon kolonisi yani Roma ordusundan emekli askerlerin, veteranların buraya bilinçli olarak yerleştirildiği bir antik kent. Tabi koloni demek, para demek, güç demek. Bunu biz, yapmış olduğumuz kazılarda ele geçen mimari buluntularla da net olarak görebiliyoruz. Hem tekil buluntularda hem de mimari buluntularda bunu net olarak görebiliyoruz."