Son Dakika Haberleri: 19 Askere Fetö Gözaltısı

19 Askere Fetö Gözaltısı

2 saat önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne Van merkezli KKTC ile çeşitli illerde düzenlenen operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere 18 kişi ile Van askeri yapılanmasının mahrem sorumlusu gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne Van merkezli KKTC ile çeşitli illerde düzenlenen operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere 18 kişi ile Van askeri yapılanmasının mahrem sorumlusu gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi için örgüt üyesi 14 muvazzaf, 4 ihraç ve 1 eski olmak üzere 19 askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 25 Aralık günü Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt illeriyle KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van askeri yapılanmasının mahrem sorumlusu da yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheli muvazzaf askeri yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan toplam 19 şüpheli şahsın işlemleri ise devam ediyor.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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