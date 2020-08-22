19 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yapan ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa ve Saha Mahalleleri'nde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin kovalaması sonucu yakalandı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP