19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık bir yıl önce firar eden ve hakkında 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık bir yıl önce firar eden ve hakkında 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı Saltuklu köyünde devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir şahsı kontrol etmek istedi. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan M.K. adlı şahıs, kovalamaca sonucu adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahsın yapılan incelemesinde Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 20 Ekim 2018 tarihinde firar ettiği ve 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi.


Ekipler ayrıca ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ile 26 adet mermi ele geçirildi. K.Y. isimli başka bir şahsında tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine şahsa ait evde yapılan aramada 4 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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