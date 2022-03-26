19 ayrı suçtan aranan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

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19 ayrı suçtan aranan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık zanlısının 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Beykoz'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı. 19 ayrı suçtan arandığı belirlenen şahsın, 11 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede geçtiğimiz sene 27 Temmuz gününde iş adamı G.A'nın evine hırsız girmişti. Şüpheli girdiği evden pek çok ziynet eşyası çalıp kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüphelinin 31 yaşındaki Resul A. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla yakalan şüpheli Emniyete getirildi.

Resul A.'nın, 19 ayrı suçtan arandığı ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının suç ortakları ile birlikte daha önce yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına da yansıdı.