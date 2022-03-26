19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

26.03.2022 09:01

BEYKOZ'da tektilci işadamının evine girerek hırsızlık yapan şüphelilerden Resul A. (31) yakalandı.

BEYKOZ'da tektilci işadamının evine girerek hırsızlık yapan şüphelilerden Resul A. (31) yakalandı. Şüphelinin 19 ayrı suçtan arandığı ayrıca hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şüphelinin suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Beykoz, Acarlar Mahallesi, Çubuklu Çiftlikyolu Caddesi'ndeki sitede 27 Temmuz 2021 tarihinde tekstil işiyle uğraşan işadamı G.A.'nın evine hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları binlerce lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Resul A., Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Resul A.'nın ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortaklarıyla hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp eldiven takarak hırsızlık yaptıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında 11 farklı ev hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüpheli Resul A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis Resul A.'nın suç ortaklarını yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı 25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI 25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
08:05 Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı!
02:47 Bu ne sevgi: 2 yıldır göremediği eşine kavuşmak için şişme botla tam 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı! Sahil Güvenlik kurtardı
03:07 2 hafta önce çalınan köpeğine kavuştu, mutluluktan havalara uçtu
04:18 Ukraynalı Nazi Azov Taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı: Çok daha fazlasını öldürdük!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 09:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: 19 AYRI SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement