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19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı

08.09.2021 16:42
19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne bağlı iş yerlerinde çalışan 19 bin 541 işçiyi kapsayan 19'uncu Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne bağlı iş yerlerinde çalışan 19 bin 541 işçiyi kapsayan 19'uncu Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Hem ilk 6 ayda yüzde 12'lik ücret artışı hem de devam eden dönemlerdeki artışlarla enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindiricidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerinde çalışan 19 bin 500'ün üzerindeki işçiyi ilgilendiren 19'uncu Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanan sözleşme töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi şartlarını yoğun şekilde yaşadıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, "Salgın, doğal afet ve krizlere rağmen sosyal devlet olmanın gereği olarak, zarar gören işletmeler ve işçi kardeşlerimize sosyal ödemelerimiz artarak devam etti. Özellikle vurgulamak isterim ki, pandemi sürecini gelişmiş birçok ülkeden çok daha iyi yönettik. Ülkemize emeğiyle değer katan işçimizin yanında olduk. Her zaman olduğu gibi, pandemide de işçi ve işveren temsilcilerimizle diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Bugün imzalanacak ve 19 bin 541 arkadaşımızı kapsayan 19'uncu Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'ndeki, hem ilk 6 ayda yüzde 12'lik ücret artışı hem de devam eden dönemlerdeki artışlarla enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindiricidir" dedi.

'2 BİN 532 KARAYOLU ŞANTİYESİNDE ÇALAŞAMLARIMIZ SÜRDÜ'Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm ülke sathındaki 2 bin 532 karayolu projesi şantiyesinde Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirleri uygulayarak çalışmaları sorunsuz devam ettirdiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 1 trilyon 115 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımlarında aslan payını yüzde 62 oran ve 668,2 milyar liralık tutar ile karayolları aldı. Son 19 yılda, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Hedefimiz 2023 yılında bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yap-İşlet-Devret modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 620 kilometre ve 2035 yılına kadar toplam 13 proje ile 3 bin 726 kilometre daha otoyolu hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. Tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 617 kilometreye yükselttik" ifadelerini kullandı. BAKAN BİLGİN: BU EMEKÇİLERİN GÜCÜDÜR

Bakan Bilgin, bulunduğu coğrafyada Türkiye'nin bütün sorunlara cevap verebilecek, ayakta duran tek ülke olduğuna dikkat çekerek, "Sadece ayakta duran değil başkalarına da yardım eden ülkedir. Hangi şartlar altında? Saldırı altında. Sorunları çözdükçe güçlenen bir Türkiye var. Emekçileriyle buluşarak, onların taleplerini karşılayarak, ilerleyen bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde ekonomik büyüme açıklandı. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 7,2 büyümüştü. Şimdi yüzde 21,7 büyümüş. Buradan tahmini söyleyeyim; bu sene sonu itibarıyla Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecektir. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu Türkiye devletinin, çalışanlarının, emekçilerinin gücüdür. Bunu birlikte başarıyoruz" dedi.


19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı
19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı
19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yevgeniy Ziniçev, Türkiye, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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