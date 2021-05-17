19 bisikletli, Ankara'dan Samsun'a pedal çeviriyor - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 sporcu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenecek olan etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan Samsun'a bisikletleriyle yola çıktı.

AFAD'ın 19 sporcusu sabah saatlerinde Ankara AFAD İl Müdürlüğü'nde bir araya geldi. AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya teslim edilmek üzere, Türk bayrağını sporculara teslim etti. Sporcular daha sonra bisikletleriyle yola çıktı. Yaklaşık 400 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, 2 gün içerisinde Samsun'a ulaşarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.AFAD Başkanvekili Taşdelen, "Hem AFAD gönüllülüğünün hem de AFAD Spor'un farkındalığı sağlanmış olacak. Bisikletçilerimiz AFAD Spor'un sporcusu. Türkiye'nin farklı illerinden geldiler buraya. Buradan başlatacağımız yolculuk Samsun'da sona erecek. 2 gün boyunca Samsun'a kadar pedal sallayacaklar. İnşallah buradan göndereceğimiz bayrağı Samsun valimize ulaştıracağız" dedi.