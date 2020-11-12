19 çocuklu ailenin feryadını Başkan Beyoğlu duydu - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 19 çocuklu Gezer ailesinin içinde bulunduğu duruma seyirci kalmadı. Başkan Beyoğlu, aileyi ziyaret ederek hem moral verdi hem de maddi ve manevi olarak gerekli desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bulunduğu ilçede sosyal belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor. Başkan Beyoğlu, maddi sorunlarla gündeme gelen 19 çocuklu aileyi ziyaret ederek moral takviyesinde bulundu, destek eli uzatarak yüzlerini güldürdü. Fatih Mahallesinde ikamet eden Zeher Gezer'in iki eşinden 4'ü erkek 15'i kız olmak üzere toplamda 19 çocuğu var. Maddi imkansızlıklar nedeniyle 4 kız çocuğunu ve 1 erkek çocuğunu okula gönderemeyen Baba Gezer, 6. sınıfta okuyan kız çocuklarından birini de okuldan almak zorunda kaldı. Artık çocuk yapmamaya karar veren baba Gezer, son çocuğunun ismini 'Yeter' bıraktı.

Önce aileye ulaştı, sonra evinde ziyaret etti

İşsiz olduğunu, maddi sorunlardan dolayı ailesinin geçimini sağlayamadığını dile getiren Zeher Gezer'in sesini, bu konulardaki duyarlılığı ile bilinen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu duydu. Gezer ailesine ulaşan Başkan Beyoğlu, ardından eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber yaşadıkları evde ziyaret ederek sahip çıktı. İlk kez bir belediye başkanı ve yöneticinin kendilerini ziyaret ettiğini belirten Gezer, "Bağlar Belediye Başkanı sizi ziyaret etmek istiyor dediklerinde önce inanamadık. Çünkü bugüne kadar sesimizi duyan olmamıştı. Mevsimlik işçi olarak çalışmak için ailece şehir dışına gitmiştik. Buna rağmen başkan bey bizi buldu ve ziyarete geleceğini söyledi. İnanılmaz mutlu olduk. İlk kez bu kadar duyarlı olan bir yetkiliyi görüyorum. Allah kendisinden razı olsun. Çocuklarımın geleceği için bizlere sahip çıkılmasını istiyorum. Başkan Beyoğlu'nun gösterdiği hassasiyet ve duyarlı davranışın herkes tarafından örnek alınması lazım. Ne bizim çocuklarımız ne de başka çocuklar sahipsiz kalmasın, aileler çaresiz bırakılmasın" dedi.

Başkan Beyoğlu, aileye moral ve umut oldu

Başkan Beyoğlu'nun aileyi ziyareti sırasında duygu dolu bir tablo yaşandı. Aile fertleri ziyaret ve sahiplenme duygusu için Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise uzun süre sohbet ettiği baba Gezer ve aile fertleriyle dertleşti, moral ve umut aşıladı. Yaşamın zorluklarını aşmak için mücadele etmek gerektiğini belirten Beyoğlu, "Umudunuzu hiç yitirmeyin. Çare her zaman vardır. Bizler inançlı insanlarız, Allah hiçbir kulunu çaresiz bırakmaz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne kadar Allah'ın lütfu ve devletimizin imkanlarıyla tuttuğumuz hiçbir eli yarı yolda bırakmadık. Bu çocuklar okuyacak ve bir yerlere gelecek. Benim vatandaşım huzurlu ve mutlu değil iken ben mutlu olamam. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize öğrettiği budur. Sosyal belediyeciliğe karınca kararınca devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR