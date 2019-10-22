Son Dakika Haberleri: 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
Son Dakika Spor 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

21 dakika önce

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, QNB Finansbank ana sponsorluğunda İstanbul'da sürüyor.

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası, System.String[]

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, QNB Finansbank ana sponsorluğunda İstanbul'da sürüyor.

Her sene Cumhuriyet Bayramı haftasına göre planlanan toplam 25 bin dolar ödüllü ITF kapalı kort turnuvasının basın toplantısı, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Basın toplantısına TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, milli sporcu Berfu Cengiz, turnuvayı 2012 yılında kazanan Hollandalı tenisçi Richel Hogenkamp, başhakem Haluk Torun ve turnuva direktörü Melis Yafe katıldı.

Berfu Cengiz, 19'uncusu düzenlenen turnuvada yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Umarım benim için güzel maçlar çıkaracağım bir hafta olur. Diğer Türk sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum." dedi.

Turnuvanın 2012 şampiyonu Hogenkamp ise "Çok güzel organize edilmiş bir turnuva. Bu turnuvanın biz gençlere verdiği şanstan dolayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum, herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

TED Yönetim Kurulu Başkanı Tınaz ise federasyon ve sponsor QNB Finansbank'a teşekkür ederek, "Amacımız bu turnuvada Türk bir oyuncunun finale çıkması ve hatta şampiyon olması. Bu turnuvalarda eskiden hep yabancı başhakemler görev alırken şu an Haluk Torun başhakem olarak bizi temsil edebiliyor, kendisiyle gurur duyuyoruz. Türk tenisçiler bu turnuvalar sayesinde yabancıların nasıl çalıştığını, nasıl antrenman yaptığını görebiliyor. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü olarak azimle bu turnuvayı düzenlemeye devam edecek ve Türk bir oyuncunun şampiyonluğunu alkışlayacağız." şeklinde konuştu.

19. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, 25 ve 26 Ekim'deki final maçlarıyla sona erecek.

Finansbank, İstanbul, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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