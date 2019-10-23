Son Dakika Haberleri: 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
Son Dakika Spor 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

1 saat önce

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, Rus rakibi Anastasia Zakharova'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası, System.String[]

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, Rus rakibi Anastasia Zakharova'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

QNB Finansbank ana sponsorluğunda İstanbul'da devam eden toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvada Pemra Özgen, günün ilk maçında Rus raket Anastasia Zakharova ile karşılaştı.

Milli tenisçi, TED Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde oynanan müsabakada rakibini 6-3 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Pemra Özgen, yarın çeyrek final müsabakasında bir numaralı seribaşı Rumen tenisçi Elena Gabriela Ruse ile karşı karşıya gelecek.

Pemra Özgen, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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