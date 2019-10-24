Son Dakika Haberleri: 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
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19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

41 dakika önce

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, yarı finale yükseldi.

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası, System.String[]

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, yarı finale yükseldi.

QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda TED Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünde devam eden toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvada Pemra Özgen, 1 numaralı seribaşı Rumen raket Elena Gabriela Ruse'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Milli sporcu yarı finalde, Belaruslu raket Anna Kubareva ile yarın finale çıkma mücadelesi verecek.

Öte yandan çiftler kategorisinde finale kalan tenisçiler de belli oldu. Susan Bandecchi (İsviçre)-Katarzyna Piter (Polonya) ikilisi, Hollandalı raketler Richel Hogenkamp-Lesley Pattinama'yla çiftler finalinde yarın karşılacak.

Pemra Özgen, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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