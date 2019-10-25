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19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

49 dakika önce

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, finale yükseldi.

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası, System.String[]

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, finale yükseldi.

QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda TED Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünde devam eden toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvada Pemra Özgen, Belaruslu raket Anna Kubareva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Pemra Özgen, bu turnuvada finala yükselen 3. Türk raket oldu.

Milli sporcu finalde, yarın saat 15.00'te Rus raket Kamilla Rakhimova ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Çiftlerde şampiyon Hogenkamp-Pattinama ikilisi

Öte yandan çiftler kategorisinde şampiyon Richel Hogenkamp-Lesley Pattinama oldu.

Hogenkamp ve Pattinama ikilisi, Susan Bandecchi-Katarzyna Piter'i 2-6, 6-2 ve 10-6'lık setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Pemra Özgen, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:12 Kaynak: AA
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