Son Dakika Haberleri: 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
Son Dakika Spor 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

7 dakika önce

19. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, ikinci oldu.

19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası, System.String[]

19. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, ikinci oldu.

QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda TED Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünde gerçekleştirilen toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvanın finalinde Rus tenisçi Kamilla Rakhimova, Pemra Özgen'i 6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada ödülleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz takdim etti.

Pemra Özgen, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı
Lider Alanyaspor, Gaziantep ile deplasmanda berabere kaldı Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan istifa sinyali

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]