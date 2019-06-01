19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı
1 saat önce
19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı Aydın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçmamaya çalışan 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı Aydın Didim
ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile Yunanistan
adalarına kaçmamaya çalışan 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Didim Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu 3 mil açığında denizde ilerleyen lastik bot tespit etti. Lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri bot içinde 13 Filistin
ve 6 Yemen
uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim'deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipler tarafından teslim alındı.
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