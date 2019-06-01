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19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı

1 saat önce

19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı Aydın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçmamaya çalışan 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı
Aydın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçmamaya çalışan 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Didim Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu 3 mil açığında denizde ilerleyen lastik bot tespit etti. Lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri bot içinde 13 Filistin ve 6 Yemen uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim'deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından teslim alındı.
19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Yunanistan, Aydın, Didim, Yerel
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