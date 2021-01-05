19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen Bilgiye göre, Marmaris açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne arıza yaptı. Düzensiz göçmenlerin yardım Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu fiber tekne içerisindeki 19 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

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