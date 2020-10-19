19 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Demet Tiyatro

01:30 Operatör

01:45 Çember: Kurtar Beni

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:30 Türk Müziği

04:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

16:30 Yeni Bir Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı