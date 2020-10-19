Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Bir Demet Tiyatro
01:30 Operatör
01:45 Çember: Kurtar Beni
03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:30 Türk Müziği
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika