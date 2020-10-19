19 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:55 Diriliş Ertuğrul

03:50 Gönül Dağı

06:00 Nirvana Alevler İçinde

08:00 Tövbeler Olsun

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:40 Dizi