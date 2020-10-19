19 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

02:00 Eyvah Karım

02:00 Geçmiş Günler

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:40 Müzik

06:00 Hayat Şarkısı

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Afili Aşk

08:15 Akasya Durağı

10:00 Güneşi Beklerken

11:00 Annem

12:15 Çok Gezenti

13:45 Rehber

13:45 Asi

15:00 Geniş Aile

16:00 Hanımın Çiftliği

17:15 Akasya Durağı

19:00 Çocuklar Duymasın

20:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Geçmiş Günler

23:45 Galip Derviş