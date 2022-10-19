19 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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19 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

19.10.2022 06:43
19 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

19 Ekim 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İtalya Kupası Magazin

09:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:35 Hollanda Eredivisie Özetler

11:00 Spor Manşet

12:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

18:55 Genoa - Spal

21:00 Spor Akşamı

21:55 Torino - Cittadella

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Kaynak: InterSinema.com

Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 19 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 19 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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