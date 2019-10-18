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19 Ekim Muhtarlar Günü

52 dakika önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, muhtarlık müessesinin Türk kültürünün ve toplumsal hayatının önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarların, milletin eli, gözü, kulağı konumunda oluğunu belirten Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Devletimizin, vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en önemli saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Bilindiği üzere muhtarlarımızın en üst düzeyde kabulü hem hak ettikleri konuma ve değere kavuşmalarına hem de demokrasimizin güçlenmesine, kökleşmesine ve sağlıklı bir temele oturtulmasına vesile olmuştur. Cumhurbaşkanımızın aylık ve haftalık periyotlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarımızla bir araya gelmesi, bakanlarımızın muhtarlarımızla istişarelerde bulunması devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir."

Sonel, 19 Ekim tarihinin demokrasi tarihi açısından önemli gün olduğunu aktararak, "Bu tarih devlet millet bütünleşmesinin tescillendiği bir demokrasi bayramıdır. Bu önemli tarih, devletin millete bakışıdır. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum," ifadesini kullandı.

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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