Konya'nın Seydişehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Hükümet Konağı önünde başlayan kutlamalarda ilk önce Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaarslan burada yaptığı konuşmada, ilçenin birliğine, dirliğine ve geleceğine bir nebzede olsa katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Bugünü bize armağan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kutlama günümüze katılan siz değerli misafirlerimize teşekkür ederim." dedi.

Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Seydişehir merkez ve mahalle muhtarları, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ile STK temsilcileri katıldı.