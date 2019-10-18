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19 Ekim Muhtarlar Günü

36 dakika önce

Malatya'da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

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Malatya'da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.


Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç, Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ali Seydi Yücekaya ile Muhtarlık İşleri Şube Müdürü katıldı. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarını belirten Dernek Başkanları, Suriye'de Barış Pınarı Harekatında bulunan Mehmetçiği de unutmayıp dua ettiklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten de, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın il dışında olduğunu belirterek, Devlet Millet işbirliğinin mahallelerdeki tek ve en büyük temsilcisinin muhtarlar olduğunu ifade etti. Pilten, "Muhtarlarımız mahallelerinin abisi, ablasıdır. Muhtarlarımız mahallelerinin dert küpüdür. Muhtarlarımızın mesaisi yoktur mahalleli günün her saatinde arayarak istek ve taleplerini iletiyorlar. Muhtarlarımız görevleri icabı mahallelerinin bütün problemleri ile yakından ilgilenmekteler. Yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olmaya ve her zaman işbirliği içinde olmaya gayret göstermekteyiz" şeklinde konuştu.


Pilten, "Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiğimiz milletimizin duasıyla büyük başarılara imza atmıştır. Mehmetçiğimiz dün olduğu gibi bugünde mazlumların umudu olmaya devam etmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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