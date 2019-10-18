Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü
Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü

56 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarların vatandaş ile seçilmiş atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarların vatandaş ile seçilmiş atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.


19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapısı olduğunu bildiren Başkan Avşar, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu kaydetti. Muhtarların seçimle işbaşına gelen halkın temsilcileri olduğunu da dile getiren Başkan Avşar, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir" dedi.


Başkan Avşar, toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin vatandaş ile seçilmiş atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünün altını da çizdi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu
Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]