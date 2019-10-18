Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü
Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, muhtarların ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak ve muhtarlık müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, her yılın 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak belirlendiğini ifade etti.

Vatandaşların, devlete ihtiyaç duyduğunda müracaat edecekleri ilk kapının muhtarlıklar olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Seçilerek milletimizin teveccühüne, itimadına mazhar olma makamı olan muhtarlıklarımız devlet yönetimimizde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Muhtarlarımız, görev yaptıkları köy ve mahallelerde halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca muhtarlık müessesesi, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yüklenmiş bulunmaktadır.

19 Ekim Muhtarlar Günü, demokrasi piramidimizin tabanıyla tavanının buluşması, kucaklaşması amacıyla ülkemizde yeni ve hayırlı bir geleneğin tesisine de vesile olmaktadır.2

Ustaoğlu, bu vesile ile muhtarlara hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu belirterek, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlar Günü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip,...
Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]