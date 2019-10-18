Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, muhtarların ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak ve muhtarlık müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, her yılın 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak belirlendiğini ifade etti.

Vatandaşların, devlete ihtiyaç duyduğunda müracaat edecekleri ilk kapının muhtarlıklar olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Seçilerek milletimizin teveccühüne, itimadına mazhar olma makamı olan muhtarlıklarımız devlet yönetimimizde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Muhtarlarımız, görev yaptıkları köy ve mahallelerde halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca muhtarlık müessesesi, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yüklenmiş bulunmaktadır.

19 Ekim Muhtarlar Günü, demokrasi piramidimizin tabanıyla tavanının buluşması, kucaklaşması amacıyla ülkemizde yeni ve hayırlı bir geleneğin tesisine de vesile olmaktadır.2

Ustaoğlu, bu vesile ile muhtarlara hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu belirterek, Muhtarlar Günü'nü kutladı.