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19 Ekim Muhtarlar Günü

1 saat önce

Halkapınar'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlen törenle kutlandı.

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Halkapınar'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmasını İvriz Mahalle Muhtarı Cumali Yurter yaptı.

Programın ardından muhtarlar, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Muhtarlar gününü kutlayan Kaymakam Bozkurtoğlu, "Halkımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar günlerini kutluyorum. Sizler görevleri sebebiyle her türlü takdir ve şükranı hak ediyorsunuz. Hepinize bu zor ve meşakkatli bir o kadarda anlamlı görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Programa Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, 17 mahalle muhtarı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Halkapınar, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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