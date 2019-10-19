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19 Ekim Muhtarlar Günü

1 saat önce

Baskil ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

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Baskil ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Baskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol, Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygın duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasında sonra muhtarlar adına konuşmalar yapıldı.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat, şöyle konuştu:

"Muhtarlık, devletimizin en temel birimidir. Muhtarlar, mahalle ve köylerde devletin tüm birimlerini temsil eder. Demokratik katılımcılığın en güzel örneklerinden biri muhtarlıktır. Vatandaşın sorunlarında, ilk çaldıkları kapının muhtarlık olması anlamlıdır. Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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