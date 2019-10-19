Afyonkarahisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Uygur tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Karayolları Parkı'nda devam eden programda konuşan Başkan Uygur, muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi kurduğunu söyledi.

Muhtarların yüklendiği sorumluluğun önemine dikkat çeken Uygur, "Muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar taşınan ender kanunlardan biridir. Muhtarlık demokrasinin kılcal damarı halkın gücüdür. Muhtarlar vatandaşlarımızın çalacakları ilk kapıdır. Milletimizin tercihi ile göreve gelen muhtarlarımız devlet ile millet arasında bir köprüdür." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de muhtarların mahallelerin hatırı sayılı kişiler olduğunu belirti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara çok büyük önem verdiğini anlatan Yurdunuseven, şöyle devam etti:

"Muhtarların tüm hakları tamamen güzelleştirildi. Sizler, Türkiye'nin hatırlı insanları ve mahallerimizin sevilen kişilersiniz. O yüzden Cumhurbaşkanımız sizleri muhatap alıyor. Her zaman sizlerle bir araya geliyor. Çünkü sizler, mahallenizin Cumhurbaşkanısınız."

Konuşmaların ardından Başkan Uygur, günün anısına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e plaket verdi.

Programa, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur, dair müdürleri ile çok sayıda muhtar katıldı.