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19 Ekim Muhtarlar Günü

31 dakika önce

Zonguldak'ta, "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

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Zonguldak'ta, "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.


Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, burada yaptığı konuşmada, bu yıl muhtarlar gününün beşinci yılını kutladıklarını söyledi.

"Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir." diyen Nas, "Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 188 yıllık bir tarihe sahiptir. Türkiye'de 18 bin 329 köy ve 32 bin 44 mahalle muhtarlığı olmak üzere 50 bin 373 muhtar görev yapmaktadır." diye konuştu.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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