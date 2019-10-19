Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, Türkiye'de 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Muhtarlığın, toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Bilmez, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, muhtarlarımızla düzenli olarak toplantılar yaparak bu müessesenin önemine dikkat çekmiştir.

Çünkü yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, mahallelerinde yaşayan vatandaşların devlete ulaşmalarında önemli bir köprü görevi yapmaktadırlar.

Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında da muhtarlarımız her zaman müracaat edilen temsilciler olmuşlardır. Son dönemde yapılan düzenlemelerle muhtarlarımızın sosyal haklarında da iyileştirmeler olmuştur ve muhtarlık çok daha önemli bir müessese haline gelmiştir.

İlimizde geçmişte olduğu gibi günümüzde de muhtarlarımız önemli görevleri başarı ile yürütmeye devam etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Gününü" kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyorum."