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19 Ekim Muhtarlar Günü

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

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Van'ın Özalp ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Kaymakamlık önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından muhtarları kaymakamlık toplantı salonunda ağırlayan Kaymakam Abdulkadir Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlık görevinin köklü bir görev olduğunu belirten Çelik, "Muhtarlık, köklü bir geçmişe sahip. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde aracı bir rol oynuyor, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyor." dedi.

Muhtarlar Günü, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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