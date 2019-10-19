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19 Ekim Muhtarlar Günü

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Özkahraman, şöyle konuştu:

"Muhtar, köy ya da mahallelerde yerel yönetim idaresinin başıdır. Muhtarlar seçimle iş başına gelen halkımızın temsilcileridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımızın, kendi sorumluluklarının yanı sıra sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır. Muhtarlarımız, sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynamaktadır. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. "

Etkinliğe, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Nazlı, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyası parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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