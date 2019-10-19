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19 Ekim Muhtarlar Günü

46 dakika önce

Gercüş ilçesinde 19 Ekim Muhtarla Günü törenle kutlandı.

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Gercüş ilçesinde 19 Ekim Muhtarla Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, muhtarlar, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Bağlarbaşı Muhtarı Mehmet Günaydın törende yaptığı konuşmada, muhtarların belde ve köylerde devleti temsil ettiğini belirterek, "Muhtarlık bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinden aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli, bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Jandarma, Hükümet, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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