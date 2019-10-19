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19 Ekim Muhtarlar Günü

55 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirtti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirtti.


19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesajı yayınlayan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapısı olduğunu hatırlattı. Başkan Avşar, mesajında muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir" dedi. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin vatandaş ile seçilmiş-atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünün altını da çizen Başkan Avşar, "STK ların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, projelerinde gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında, vatandaşa doğru hizmeti götürebilmek için muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur, olacaktır. Bu vesile ile başta Malatya ilimizdeki çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Muhtarlar Günü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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