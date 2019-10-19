19 Ekim Muhtarlar Günü, Ferizli ilçesinde yapılan törenle kutlandı.

Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Onay, kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, muhtarların devletle vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi yaptığını söyledi.

Arslanköylü, vatandaşların tüm sorunlarını dinleyen ve devlet kurumlarına ileten muhtarları özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise belediyenin yaptığı çalışmalarda muhtarların düşüncelerini aldığını ve buna devam edeceklerini kaydetti.

Muhtarlığın önemli ve kutsal bir görev olduğunu anlatan Onay ise günün 24 saatinde vatandaşlara hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.