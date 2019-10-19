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19 Ekim Muhtarlar Günü

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, burada yaptığı konuşmada, her zaman milletin yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.

Muhtarların devletin halk ile en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat eli. olduğuna dikkati çeken Çelen, "Halkın yönetimine katılımın en önemli aracı, çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz." dedi.

Kaymakam Muharrem Coşgun da muhtarların devletin temsilcisi olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız vatandaşla devleti buluşturan en önemli kapı. Bizim de kapılarımız ve gönüllerimiz muhtarımıza açık. Hizmet noktasında her türlü işlerinde hep beraber onların yanındayız." diye konuştu.

Muhtarlar Günü, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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