Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

İlkadım da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıt Park'ta program düzenledi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan muhtarlar, daha sonra şehitlikleri ziyaret ederek dua okudu.



Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan başta olmak üzere hükümete ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

Muhtarlar Günü'nde bazı talepleri olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü getirilmelidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesinde değişikliğe gidilmeli, maddedeki muğlak ifadelerin yerine daha somut ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak muhtarlar tarafından düzenlenecek belge ile adres kayıt işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır. Köy ve Mahalle Kanunu yenilenmelidir. Ayrıca seçimlerde muhtarlık seçim sandıklarının ayrı olması önemlidir. Muhtarların sağlıklı ve teşkilatlı bir yapıya kavuşturulması için Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalıdır."

Havza

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Havza'da tören düzenlendi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve beraberindeki muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter muhtarlık müessesinin köklü bir geçmişi olduğunu belirtti.

Turguter, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu ifade ederek, "Muhtarlık teşkilatı Osmanlı döneminde kurulmuş olup belediye teşkilatlanmasından daha köklü bir yapılanmaya sahiptir. Ülkemiz genelinde 50 binin üzerinde muhtar var. Bu büyük ailenin birer bireyi olmaktan ve halkımıza hizmetten her zaman gurur duyduk. " dedi.

Tören sonrası bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da muhtarlığın çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğuna değinerek, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir." ifadelerini kullandı.

Çarşamba

Çarşamba ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, törende yaptığı konuşmada, muhtarların yaptığı görevin önemine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız haftalık ve aylık periyotlarla muhtarlarla bir araya gelerek muhtarlara verdiği önemi göstermektedir. Ben Türkiye'deki tüm muhtar arkadaşlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bu vesileyle kutluyorum." dedi.

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Sinop

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin en eski ve en önemli yapı taşı olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devlete ulaşması noktasında ilk aşama olduğunu belirten Ayhan, "Kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın düğününde, cenazesinde, yanlarında yer alarak birer aile bireyi niteliği taşımaktadır." ifadelerini yer verdi.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Halkın oyu ile yönetime gelen devletin yerel yönetimdeki temsilcileri sevgi saygı çerçevesinde türlü fedakarlıklarla görevlerini ifa etmektedir. Bu kapsamda sorunların çözümünde, kamuoyu yararına yapacağımız her projede dün olduğu gibi bugün de muhtarlarımız ile bire bir görüşerek ortak fikir üretiyor halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, görevlerini sürdüren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Boyabat

Boyabat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Boyabat Merkez ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Sakacı tarafından çelenk sunumuyla başladı.

Sakacı, buradaki konuşmasında, muhtarlığı yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini vurgulayarak, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinmelerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir." dedi.

Program kapsamında muhtarlar Kaymakam Fatih Aksoy'u makamında ziyaret etti.

-Taşova

Taşova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na muhtarlar tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, törende yaptığı konuşmada muhtarlığın kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Şahin, "Biz muhtarlar gece gündüz demeden mahalle ve köylerimiz için elimizden geldiğince çalışmaya, hizmet etmeye, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bizler köylerimizi ve mahallelerimizi hep birlikte daha da güzelleştirip vatandaşlarımızın daima yanında olmaya çalışacağız." dedi.

Programa Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşma yapan Gümüşhacıköy Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Şahbaz, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlığın önemine işaret eden Şahbaz, "Muhtarlık mahallelerde, köylerde halkın devletimize ulaşma noktasıdır. Muhtarlarımız halkımızın ihtiyaçlarını ilk elden devletimizin organlarına ileten en önemli görevi üstlenmektedir." dedi.

Programa protokol üyelerinin yanı sıra ilçeye bağlı 66 köy ve mahalle muhtarı katıldı.

-Suluova

Suluova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Suluova Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kurt, halktan aldıkları destek ile köy ve mahallelerde hizmet ettiklerini belirterek, "Yürütülen yerel ve genel hizmetlerin yapılması, halkın sözcüsü olarak halkın talep ve beklentilerini tüm mülki amirlere ve ilgili yetkililere iletilmesine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada büyük bir hassasiyetle devam edeceğiz." dedi.

Programın sonunda muhtarlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla asker selamı yaparak Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını belirttiler.

Turhal

Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Turhal Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Topsakal ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.



Törende konuşan Topsakal, muhtarın, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen, toplumda çok önemli işlevi olan, yerel yönetimin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay da derneği ziyaret ederek muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

İnebolu

İnebolu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çakılcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çakılcı, törende yaptığı konuşmada, İnebolu muhtarları olarak kurumların desteği ile hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Çakılcı, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekilen muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe asker selamı verdi.