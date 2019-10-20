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19 Ekim Muhtarlar Günü

31 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenledi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenledi.


Hükümet konağı önündeki tören saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam eden törende konuşan Kolludere Köyü muhtarı Cengiz İnan, muhtarlar olarak her zaman milletin yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.

Muhtarların devletin halk arasında köprü görevi yürüttüğünü belirten İnan, vatandaşların kamu hizmetlerinde ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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