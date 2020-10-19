19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, yerel yönetim sistemi içerisinde muhtarların kilit rol üstlendiğini belirterek, yerel yönetimlerin omurgasını oluşturan muhtarlar ile daima övündüklerini ifade etti.

Muhtarların büyük sorumluluk üstlendiklerini ve muhtarlarla uyum içerisinde çalışan yerel yöneticiler için başarının kaçınılmaz olacağını vurgulayan Sekmen, "Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en güçlü dişlileridir. Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız, demokrasimizin temel yapı taşı, en güçlü yanımız ve birlikte inşa ettiğimiz yarınlarımız demektir." ifadelerini kullandı.

Sekmen, mahalle ve köy muhtarlarıyla sıkı bir birliktelik ve işbirliği sergilediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhtarlarımız, bizim Erzurum'a hizmet etme gayretimizi artıran hem yol hem mesai arkadaşlarımızdır. Mahallelerimize ve köylerimize yönelik attığımız her adım ve ürettiğimiz her hizmette kuşkusuz muhtarlarımızın emeği ve katkısı çok büyüktür. Muhtarlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyor, Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."