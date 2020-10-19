19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 11:01
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Karaman'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Karaman'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Karaman Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, Cumhuriyet Parkındaki törende, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Öngay, yaptığı konuşmada muhtarların, vatandaşların oylarıyla seçilen ve cumhuriyet tarihi boyunca köy ve mahallelerin en önemli temsilcisi olduğunu söyledi.

Muhtarların demokrasinin en küçük yapı taşı olduğunu ifade eden Öngay, şunları kaydetti:

"Bu anlamda burada görev yapan muhtarlar olarak, 19 Ekimi bizlerin günü olarak tayin eden Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen değerli büyüklerimize Türkiye genelinde görev yapan tüm muhtarlar adına teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın görev günü ve saati yoktur. 365 gün 24 saat esasına göre görevinin başındadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, SGK İl Müdürü Serdar Fındık, İl Müftüsü Muhammed Lutfi Ketenci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ve muhtarlar katıldı.

Cumhuriyet, Karaman, Muhtar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

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