19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

19.10.2020 11:31
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı, System.String[]

19 Ekim Muhtarlar Günü Bartın'da düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Bartın'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Bartın Vali Yardımcısı Adem Topaca, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Dernek Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Tören, Bartın Muhtarlar Derneği Başkanlığı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şube Başkanlığı temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şube Başkanlığını temsilen Eskiemirler Köyü Muhtarı Şuayip Dönmez günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Muhtar Dönmez yaptıkları görevden şeref ve onur duyduklarını ifade ederek, "19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğini bizlere hediye eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Muhtarlara verdiği değeri layıkıyla yerine getirmek, halkımızın hizmetinde bulunmak, her zaman devletimizin yanında bulunmaktan, köylerimize ve mahallelerimize en güzel hizmeti vermek için elimizden geleni yapmak, devlet-vatandaş arasında köprü görevini üstlendiğimiz ve halkımızın bir sorunu ve isteği olduğu zamanlarda ilk ihtiyaç duydukları bizler bu sorunları derhal gerekli kurumlara ulaştırarak çözüme odaklı faydalar sağlamaktan mutluluk duyarız. Muhtarlık müessesesinin daha etkin, daha iyi bir hizmet odaklı bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı bu vizyon çerçevesinde her zaman devam ettireceğiz. Birlik beraberlik içerisinde el ele, gelecek dünyayı daha yaşanabilir hale getirmeliyiz. Bizler halkla iletişimin her zaman en önemli unsur olduğunun bilincinde ve her daim halkımızla iç içe olduğumuzu belirtmek isterim. Köylerimizde ve mahallelerimizde devletin temsilcileri olduğumuz için bizler büyük şeref ve onur duyuyoruz" dedi.

Muhtarlar demokrasinin temel taşı olduğunu da sözlerine ekleyen Muhtar Dönmez, "Gerek sorumlu olduğumuz bölgelerdeki suçların önlenmesinde gerek halkımızın çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitesinin yükselmesi için görevlerimizi her zaman layığıyla yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza şefkatle yaklaşarak onların ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm bulabilmek, bu doğrultuda ilgili kurumlar ile görüşüp çözüme odaklı sonuç olmak için görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda jandarmamıza, polisimize, İl Özel İdaremize, belediyelerimize ve tüm resmi kurum ve kuruluşlarımıza da her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Muhtarlar Demokrasinin temel taşıdır." Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan, köylerimize daha fazla hizmet verebilmek için KÖYDES Programları ve İl Özel İdaremize aktarılan ödeneklerin Sayın Vekilimizin de üstün çabasıyla hızla bir artış görülmekte olup bu kapsamda köylerimize daha fazla hizmet verilmektedir. Biz muhtarlarda daha adaletli ve önceliğe göre halkımızın bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamaktayız" İfadelerini kullandı.

Muhtar Dönmez konuşmasının son bölümünde ise, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını, sivil yerleşim yerlerini bombalamalarını, ateşkesi ihlal etmesi, barış ve istikrara karşı olduğunu Bartın İli muhtarları olarak şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin saldırılarda hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sözlerime son verirken ülkemizde ve dünyada yaşamış olduğumuz COVİD-19 virüsün açtığı pandeminin önlenmesinde başından bugüne kadar rol almaktayız. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Pandemi süresinin en kısa sürede biteceğini ümit ediyor bu duygu ve düşüncelerle 19 Ekim Muhtarlar Günümüzü en içten dileklerimle kutluyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" Dedi. - BARTIN

19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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