19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, muhtarlık müessesesinin Türkiye'de yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirtti.

Atay, muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Muhtarların ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim gününün "Muhtarlar Günü" olarak belirlendiğini kaydeden Atay, "Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.