19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Muş Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Ahmet Şengül, muhtarlık müessesesinin 1829'da kurulduğunu söyledi.

Bu yıl Muhtarlar Günü'nün 5'incisini düzenlediklerini anlatan Şengül, "81 ildeki oluşumla Türkiye Muhtarlar Federasyonu kuruldu. Bu oluşumdan sonra gerek sağlık sigortası konusunda ve diğer haklar konusunda hükümetimizin ve devletimizin muhtarlara karşı tutumu daha iyi oldu." dedi.