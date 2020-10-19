19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği (AMD) Başkanı Suat Uygur tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, muhtarların Türkiye'de demokrasinin mihenk taşı olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar'ımız da yerel yönetimlerin vazgeçilmez temsilcisi olan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyor, çalışmalarında da üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Uygur ve muhtarlardan oluşan heyet, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.