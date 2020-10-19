19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü
19.10.2020 14:18
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bulanık Hükümet Konağı önündeki törende, Bulanık Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Yaşar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, gönün anlam ve önemini binaen Bulanık Gazi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Sefa Mert Kaptan bir konuşma yaptı.
Törene Bulanık Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzom, Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve çok sayıda mahalle ve köy muhtarı katıldı. - MUŞ
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