19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Karasu Kaymakamı, 19 Ahmet Naci Helvacı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacı, mesajında, demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarların seçilmiş oldukları mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlendiğini kaydetti.

Muhtarların vatandaşlarla kamu arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Helvacı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza verdiği değere uygun olarak, günümüzde kendisini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, her türlü sorunu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini gerçekleştiren muhtarların, vatandaşların hizmetle buluşturulmasında kendilerinin en yakın çalışma arkadaşı olduğunu kaydetti.

Muhtarların vatandaşla halk arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Sarı, "Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, vatandaşlarımız için yürüttüğümüz çalışmalarda da bizlerin en yakın çalışma arkadaşlarıdır. Bu vesileyle, köylerinde veya mahallelerinde, yaşadıkları her türlü sorunun çözüme kavuşması için fedakarca mücadele eden muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." diye konuştu.